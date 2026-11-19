Городской сервис "Моя семья" обработал уже более 20 миллионов обращений москвичей. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Портал помогает людям искать информацию о своих предках. Пользователям доступны порядка 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы. В их числе такие экзотичные документы как ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.

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