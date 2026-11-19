19 ноября, 07:45Мэр Москвы
Собянин: число обращений к онлайн-сервису "Моя семья" превысило 20 миллионов
Городской сервис "Моя семья" обработал уже более 20 миллионов обращений москвичей. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Портал помогает людям искать информацию о своих предках. Пользователям доступны порядка 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы. В их числе такие экзотичные документы как ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.
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