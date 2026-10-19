Победителей конкурса "Родная игрушка" наградили в Москве

В Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса "Родная игрушка". На конкурс поступило более 14 тысяч заявок из 89 регионов России. В финале отметили около 45 участников в трех номинациях, в том числе производителей готовой продукции.

Финал конкурса прошел в Национальном центре "Россия" в формате выставки, где представили игры, игрушки и детские рисунки. Эксперты обсудили поддержку отечественных производителей и воспитательную ценность игрушек. Победителей определяли в том числе сами дети.

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