Якиманку показали в рубрике "Районы, кварталы"

В рамках розыгрыша "Районы, кварталы" показали район Якиманка, где расположен дом культуры "ГЭС-2". Он находится на Болотной набережной между Малым Каменным и Патриаршим мостами. В районе живут более 27 тысяч человек.

В первом розыгрыше нового сезона получили 95 правильных ответов. Победителя определили случайным образом. Чтобы принять участие в следующем розыгрыше, нужно посмотреть новые кадры завтра с 11:00 и отправить название района в чат-бот в MAX.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.