Ракова сообщила о выявлении 79,5% случаев рака груди на ранних стадиях в Москве

В Москве 79,5% случаев рака молочной железы выявляют на первой и второй стадиях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице работают пять многопрофильных онкологических центров, где пациентки могут пройти обследование, лечение и дальнейшее наблюдение. Для диагностики используют маммографию и технологии искусственного интеллекта, которые помогают врачам выявлять подозрительные образования.

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