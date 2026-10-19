Пенсионерка из Ногинска путешествует по Европе в одиночку

69-летняя жительница Ногинска Надежда Ефремова путешествует по Европе в одиночку и ведет блог о поездках.

В 65 лет она впервые побывала за границей вместе с невесткой, посетив Францию, Италию и Грецию. После этого Надежда решила самостоятельно отправиться в Португалию и Испанию. За свою жизнь она посетила 19 стран.

Английский язык путешественница знает на начальном уровне, поэтому в поездках пользуется онлайн-переводчиком и объясняется жестами. За день она проходит около 20 тысяч шагов, а впечатлениями делится в соцсетях. Блог набирает несколько тысяч просмотров, а его аудитория поддерживает Надежду.

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