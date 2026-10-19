ФНС с 2027 года упростит оформление налогового вычета за обучение

С 1 января 2027 года налоговый вычет за обучение можно будет оформить в упрощенном порядке. ФНС самостоятельно получит необходимые данные от учебного заведения и сформирует предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. Останется проверить информацию, указать реквизиты счета и подписать документ.

Условия получения вычета не изменятся: потребуется очная форма обучения, лицензия у вуза или школы и статус налогового резидента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.