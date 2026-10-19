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19 октября, 07:30

Транспорт

В Москве с 24 октября изменятся маршруты наземного транспорта

В Москве с 24 октября изменятся маршруты наземного транспорта

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С 24 октября на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта. Вместо автобуса № 403 запустят магистральный маршрут М43, вместо № 621 – маршрут № 421, а вместо 905-го – районный маршрут № 495.

Также отменят маршрут № 207. Вместо него пассажиры смогут пользоваться магистральным М1 и районными маршрутами № 370, 495, 356 и 384.

Кроме того, изменения затронут север и северо-восток столицы. С 24 октября отменят автобус Т29. Вместо него можно будет воспользоваться районными маршрутами № 543, 466, 447 и 519, а также социальными маршрутами № 427 на Петровско-Разумовской аллее и С532 на улице Руставели.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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