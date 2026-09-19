Собянин рассказал, как москвичи помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

В столице работает 15 штабов по сбору гуманитарной помощи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, системная помощь фронту, новым и приграничным регионам стала общим делом для жителей столицы всех возрастов и профессий.

Горожане и волонтеры собирали для бойцов специальной военной операции посылки с гуманитарной помощью, создавали для бойцов специальную одежду и обувь, а фермеры отправляли продукты. Также масштабную поддержку москвичи оказали новым и приграничным регионам.

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