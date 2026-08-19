Частицы мощей князя Дмитрия Донского передали верующим для поклонения

Несколько фрагментов мощей князя Дмитрия Донского передали для почитания верующим. Об этом сообщили в Русской православной церкви. Один из фрагментов передадут храму Христа Спасителя.

Захоронение с останками князя обнаружили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.