19 августа, 18:45Общество
Частицы мощей князя Дмитрия Донского передали верующим для поклонения
Несколько фрагментов мощей князя Дмитрия Донского передали для почитания верующим. Об этом сообщили в Русской православной церкви. Один из фрагментов передадут храму Христа Спасителя.
Захоронение с останками князя обнаружили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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