Футболист Батраков попрощался с болельщиками "Локомотива" перед переходом в "Галатасарай"

Бывший полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков попрощался с поклонниками перед переходом в турецкий "Галатасарай". Игрок прилетел вместе с командой на матч против "Ростова", но не попал в заявку.

При этом он пришел в гостевой фан-сектор, где его встречали болельщики из Москвы. Спортсмен поблагодарил их за поддержку и подтвердил, что перешел в "Галатасарай".

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