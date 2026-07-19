Пострадавших из Тамбова доставили в Москву

10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву. В дороге их сопровождали врачи службы медицины катастроф. Перевозку осуществили автотранспортом и санавиацией.

Кроме того, Wildberries Банк запустил меры поддержки для продавцов, чей товар пострадал в результате атак на логистические центры компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

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