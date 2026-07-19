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Новости

19 июля, 23:30

Происшествия

Пострадавших из Тамбова доставили в Москву

Пострадавших из Тамбова доставили в Москву

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Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

ДТП произошло на Ярославском шоссе в Мытищах

10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву. В дороге их сопровождали врачи службы медицины катастроф. Перевозку осуществили автотранспортом и санавиацией.

Кроме того, Wildberries Банк запустил меры поддержки для продавцов, чей товар пострадал в результате атак на логистические центры компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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