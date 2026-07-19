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Новости

19 июля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июля

Авария произошла на МКАД в районе Осташковского шоссе

В Мытищах перевернулся мусоровоз

Новости мира: финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке оказался под угрозой срыва из-за ливней

Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

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Новости мира: землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Перу

10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву

Автомобиль опрокинулся и загорелся на 48-м километре МКАД

10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Все раненые проходят лечение в федеральных медцентрах Минздрава и столичных больницах.

Wildberries Банк запустил меры поддержки для продавцов, чей товар пострадал в ночь на субботу в результате атак на логистические центры компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Им предоставят до 6 месяцев отсрочки погашения долга.

В столичный регион 20 июля придет гроза. Как сообщает Гидрометцентр, она будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными дождями.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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