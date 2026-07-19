Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 июля

10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Все раненые проходят лечение в федеральных медцентрах Минздрава и столичных больницах.

Wildberries Банк запустил меры поддержки для продавцов, чей товар пострадал в ночь на субботу в результате атак на логистические центры компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Им предоставят до 6 месяцев отсрочки погашения долга.

В столичный регион 20 июля придет гроза. Как сообщает Гидрометцентр, она будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными дождями.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

