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19 июля, 09:45

Экономика

Российские туристы в Китае получили возможность привязывать карты UnionPay к WeChat

Российские туристы в Китае получили возможность привязывать карты UnionPay к WeChat

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Российские туристы, находящиеся в Китае, теперь могут привязывать карты UnionPay одного из российских банков к китайскому мессенджеру WeChat для оплаты услуг. Для этого необходимо зайти в профиль приложения, выбрать раздел "Платежи и услуги", ввести номер карты и подтвердить операцию по SMS.

Пополнять баланс не требуется – средства списываются непосредственно с карты. Оплата производится сканированием QR-кода, который принимают в любой точке Китая.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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