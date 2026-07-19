Российские туристы в Китае получили возможность привязывать карты UnionPay к WeChat

Российские туристы, находящиеся в Китае, теперь могут привязывать карты UnionPay одного из российских банков к китайскому мессенджеру WeChat для оплаты услуг. Для этого необходимо зайти в профиль приложения, выбрать раздел "Платежи и услуги", ввести номер карты и подтвердить операцию по SMS.

Пополнять баланс не требуется – средства списываются непосредственно с карты. Оплата производится сканированием QR-кода, который принимают в любой точке Китая.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

