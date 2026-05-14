14 мая, 01:57

Политика

В Госдуме предложили ввести возможность самозапрета на крупные онлайн-покупки

Фото: depositphotos/AlexBrylov

В Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые операции. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил зампред комитета ГД по физкультуре и спорту Амир Хамитов.

Парламентарий напомнил, что уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент профилактики импульсивного поведения и снижения финансовых рисков. По его мнению, в перспективе этот механизм стоит распространить и на другие чувствительные сферы.

В частности, депутат считает возможным обсудить введение самозапрета на участие в высокорискованных финансовых операциях, а также на совершение крупных онлайн-покупок в отдельных категориях товаров.

Хамитов также предложил применять этот инструмент для борьбы с цифровой зависимостью. Речь идет о добровольном ограничении времени и расходов в онлайн-сервисах, причем в первую очередь такая мера может быть актуальна для несовершеннолетних.

При этом депутат особо подчеркнул, что самозапрет не должен становиться формой избыточного регулирования, но оставаться исключительно добровольным средством самозащиты, дающим гражданину удобный механизм контроля над рисками без ограничения свободы выбора.

Ранее в Минцифры РФ не исключили введение самозапрета на международные звонки. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев отметил, что подобные ограничения по аналогии с кредитами стали бы действенной мерой. Если просто запретить их, граждане, которые ежедневно совершают такие звонки по работе или для общения с родственниками, столкнутся с неудобствами.

