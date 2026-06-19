19 июня, 18:30Город
Новости Москвы: несколько корпусов построят по программе реновации на юге столицы
Сразу несколько жилых корпусов строят по программе реновации на юге Москвы. Дома на Варшавском шоссе будут разной этажности. На первых обустроят комнаты для консьержей и колясочные, откроют магазины и различные сервисы. Входные группы украсит витражное остекление. Вблизи дома сделают зону отдыха, спортивную и детскую площадки, также проведут озеленение.
Центральному Московскому ипподрому возвращают исторический вид. Стройка идет полным ходом. Там появятся современный конный двор, а также зона состязаний, обустроенная по всем международным стандартам. Также удалось увеличить количество трибун в два раза. Уже отреставрировали знаменитую квадригу. Завершаются отделочные работы внутри главного павильона. Его приспособят для современного использования. Кроме того, у ипподрома благоустроят территорию, обновят дорожки и проведут озеленение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.