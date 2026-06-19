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19 июня, 18:30

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Новости Москвы: несколько корпусов построят по программе реновации на юге столицы

Новости Москвы: несколько корпусов построят по программе реновации на юге столицы

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Сразу несколько жилых корпусов строят по программе реновации на юге Москвы. Дома на Варшавском шоссе будут разной этажности. На первых обустроят комнаты для консьержей и колясочные, откроют магазины и различные сервисы. Входные группы украсит витражное остекление. Вблизи дома сделают зону отдыха, спортивную и детскую площадки, также проведут озеленение.

Центральному Московскому ипподрому возвращают исторический вид. Стройка идет полным ходом. Там появятся современный конный двор, а также зона состязаний, обустроенная по всем международным стандартам. Также удалось увеличить количество трибун в два раза. Уже отреставрировали знаменитую квадригу. Завершаются отделочные работы внутри главного павильона. Его приспособят для современного использования. Кроме того, у ипподрома благоустроят территорию, обновят дорожки и проведут озеленение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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