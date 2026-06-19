День медицинского работника отметят в России 21 июня. Праздник приходится на третье воскресенье месяца и объединяет всех, кто имеет отношение к медицине: врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов.

При этом праздничные мероприятия уже начались. Они проходят во многих частях Москвы. Например, в Московском многопрофильном клиническом центре Коммунарка выступил оркестр "Русская филармония", а в одном из отелей столицы скоро пройдет Бал Медиков.

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