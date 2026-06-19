19 июня, 12:15Транспорт
В РСТ рассказали, куда обращаться при задержке рейса
При задержке рейса нужно обратиться в контактный центр или онлайн в авиакомпанию в случае самостоятельной туристической поездки. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Если поездка организована через туроператора или турагента в рамках пакета, куда входят авиабилет и размещение в гостинице, то нужно обращаться именно в туристическую компанию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.