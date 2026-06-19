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19 июня, 12:15

Транспорт

В РСТ рассказали, куда обращаться при задержке рейса

В РСТ рассказали, куда обращаться при задержке рейса

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При задержке рейса нужно обратиться в контактный центр или онлайн в авиакомпанию в случае самостоятельной туристической поездки. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Если поездка организована через туроператора или турагента в рамках пакета, куда входят авиабилет и размещение в гостинице, то нужно обращаться именно в туристическую компанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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