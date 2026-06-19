Футболистка "Барселоны" Бонмати показала, как следит за чемпионатом мира по футболу

Футболистка "Барселоны" и обладательница трех "Золотых мячей" Айтана Бонмати показала, как следит за кадрами чемпионата мира. Девушка опубликовала ролик из бассейна.

Сборная Англии столкнулась с шутками американских фанатов, которые принесли Декларацию независимости для автографов игроков. Большая часть команды расписалась на документе.

В Норвегии болельщики поддержали национальную команду во время матча с Ираком традиционной кричалкой с имитацией гребли.

Еще одним заметным событием стала история мальчика, который приехал проводить отца на чемпионат мира и узнал, что отправится на турнир вместе с ним.

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