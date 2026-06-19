Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 07:30

Регионы

Правила наблюдения за китами утвердили в Мурманской области

Правила наблюдения за китами утвердили в Мурманской области

Новости регионов: в Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке

В Госдуме хотят ввести дополнительные меры контроля за содержанием животных

В Сети завирусились видео с чихуахуа, которую сняли на панорамную камеру

Окрас белого медведя из Московского зоопарка стал зеленоватым

В Госдуме предложили ужесточить правила для владельцев опасных пород собак

Жительница Коммунарки и ее пес стали героями трогательного ролика

Активность лис резко выросла в Москве

Москвичи могут брать питомцев на работу по согласованию с руководством

"Спецреп": собачий люкс

В Мурманской области утвердили правила наблюдения за китами и морскими птицами. Пока это только рекомендации, но в будущем соблюдать все пункты документа обяжут организаторов экскурсий и туристов.

Специалисты рекомендуют не приближаться к животным ближе чем на 200 метров. Установлены ограничения для дронов с камерами. Их нельзя подводить ближе 50 метров к млекопитающим и 100 метров к птицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика