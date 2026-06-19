Правила наблюдения за китами утвердили в Мурманской области

В Мурманской области утвердили правила наблюдения за китами и морскими птицами. Пока это только рекомендации, но в будущем соблюдать все пункты документа обяжут организаторов экскурсий и туристов.

Специалисты рекомендуют не приближаться к животным ближе чем на 200 метров. Установлены ограничения для дронов с камерами. Их нельзя подводить ближе 50 метров к млекопитающим и 100 метров к птицам.

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