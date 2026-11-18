Американская экономика может потерять до 1 миллиарда долларов за день из-за отсутствия на работе сотрудников, увлеченных новой частью игры GTA. Адвокат Владислав Кочерин рассказал, есть ли законные способы пропустить работу ради долгожданного релиза.

В каких случаях работодатель обязан предоставить выходной по просьбе сотрудника, даже если это нарушает рабочие планы компании? Как правильно договориться с работодателем о дополнительном выходном, чтобы и закон не нарушить, и отношения с начальством не испортить?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

