Водителей призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада в Москве. Наиболее сложная обстановка ожидается в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Из-за непогоды в столице приостановили работу сервисов кикшеринга. Электросамокаты временно недоступны для поездок, но остаются на городских парковках. Компании возобновят прокат, когда погодные условия станут безопасными, а асфальт подсохнет.

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