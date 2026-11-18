Студенческим отрядам Москвы исполнилось 15 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что за годы работы движение сформировало традиции, воспитало лидеров и стало настоящей стартовой площадкой для будущих достижений. Во время летних каникул студенты работают на строительных объектах, в медучреждениях, детских лагерях, а также в пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве.

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