Фасаду ресторана "Прага" вернут исторический цвет. Реставраторы зачистили поверхности и установили, что фасад раньше был серо-голубым.

Проект долго согласовывали и решили убрать более поздние конструкции, а остальным вернуть былой облик.

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