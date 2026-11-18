18 ноября, 12:45Город
Фасаду ресторана "Прага" вернут исторический цвет
Фасаду ресторана "Прага" вернут исторический цвет. Реставраторы зачистили поверхности и установили, что фасад раньше был серо-голубым.
Проект долго согласовывали и решили убрать более поздние конструкции, а остальным вернуть былой облик.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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