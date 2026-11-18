В ЦОДД рекомендуют водителям отложить поездки на личных автомобилях из-за сильного снегопада в Москве. В столичном регионе наблюдаются метель и шквалистый ветер до 14 метров в секунду, видимость на дорогах снизилась.

По словам метеоролога Алексея Сафонова, высота снежного покрова в столице составит около 5–6 сантиметров, в отдельных районах Московской области она достигнет 10 сантиметров. Однако снег сохранится ненадолго, в ближайшие дни в регионе ожидается потепление.

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