Штраф до 4,5 тысячи рублей грозит россиянам за самостоятельную установку усилителей сигнала сотовой связи. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

Речь идет о GSM-репитерах. Эти устройства принимают слабый сигнал сотовой сети, усиливают его и передают внутри помещения. Однако они работают на тех же частотах, что и сотовые операторы, поэтому могут создавать помехи и ухудшать связь для окружающих.

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