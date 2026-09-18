18 сентября, 21:45Город
Победителей и лауреатов конкурса "Московское качество" наградили в столице
В столице наградили победителей и лауреатов конкурса "Московское качество". Его проводит Московская торгово-промышленная палата.
В ходе церемонии были отмечены компании, которые завоевали доверие столичных покупателей в категории "Соки, вода и напитки". Москвичи голосовали на платформе "Активный гражданин", всего свои голоса отдали 1 миллион 866 тысяч жителей столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.