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18 сентября, 21:45

Город

Победителей и лауреатов конкурса "Московское качество" наградили в столице

Победителей и лауреатов конкурса "Московское качество" наградили в столице

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В столице наградили победителей и лауреатов конкурса "Московское качество". Его проводит Московская торгово-промышленная палата.

В ходе церемонии были отмечены компании, которые завоевали доверие столичных покупателей в категории "Соки, вода и напитки". Москвичи голосовали на платформе "Активный гражданин", всего свои голоса отдали 1 миллион 866 тысяч жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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