Москвичи выберут лучшие рыбные продукты на платформе "Активный гражданин"

Москвичи выберут лучшие рыбные продукты и морские деликатесы. Проголосовать за производителя можно на платформе "Активный гражданин". Для этого нужно войти через аккаунт mos.ru, открыть вкладку "Голосования", ознакомиться с номинациями и отдать свой голос.

В финале конкурса участвуют 81 претендент в 11 номинациях. Среди них "лучшая продукция столицы", "белая рыба в кляре и панировке", "рыбные деликатесы от фермеров" и другие. Победители смогут разместить на упаковке знак "Московское качество", а участники конкурса получат баллы программы "Миллион призов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.