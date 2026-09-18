18 сентября, 21:00Мэр Москвы
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября
Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом мэр сообщил в мессенджере MAX. По словам Собянина, абсолютное большинство избирателей-москвичей проголосовали в электронном виде. Он поблагодарил их за активную гражданскую позицию.
В Москве работают пять многопрофильных клиник, в которых оказывают медицинскую помощь участникам СВО. Там они могут получить весь объем необходимых услуг, а перенаправление из госпиталей на протезирование и дальнейшее восстановление проходит в кратчайшие сроки.
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