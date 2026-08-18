В Царицыно утвердили проект планировки в рамках программы развития территорий

В районе Царицыно утвердили проект планировки территории в рамках программы комплексного развития. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

Территория расположена рядом с владением 33 на Веселой улице, недалеко от пересечения Бакинской и Тимуровской улиц. Там планируется возвести дома по программе реновации. Новое современное жилье получат 616 человек.

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