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18 августа, 15:15

Транспорт

Пассажиры рассказали о ситуации в аэропорту Внуково на фоне задержек рейсов

Пассажиры рассказали о ситуации в аэропорту Внуково на фоне задержек рейсов

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Пассажиры рассказали о ситуации в аэропорту Внуково на фоне массовых задержек рейсов. По их словам, ожидание некоторых вылетов превышает 7 часов.

При этом обстановка в терминалах остается спокойной. Пассажиров не так много, однако некоторые из них вынуждены спать на полу, ожидая отправления.

В столичных аэропортах принимают дополнительные меры для урегулирования ситуации. После открытия воздушного пространства из Внуково отправили более 50 самолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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