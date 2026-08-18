Эксперт по топливу рассказала, для чего используют ароматические углеводороды

Ароматические углеводороды стоят значительно дороже готового бензина и дизельного топлива. При этом их используют как октаноповышающий компонент при производстве бензина, объяснила эксперт по топливу Анастасия Бунина.

По ее словам, теоретически долю таких компонентов в бензине можно увеличить до 40%, однако это экономически нецелесообразно. Кроме того, ароматические углеводороды являются канцерогенами, поэтому существенно увеличивать их содержание в топливе не стоит.

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