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18 августа, 15:15

Экономика

Эксперт по топливу рассказала, для чего используют ароматические углеводороды

Эксперт по топливу рассказала, для чего используют ароматические углеводороды

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Ароматические углеводороды стоят значительно дороже готового бензина и дизельного топлива. При этом их используют как октаноповышающий компонент при производстве бензина, объяснила эксперт по топливу Анастасия Бунина.

По ее словам, теоретически долю таких компонентов в бензине можно увеличить до 40%, однако это экономически нецелесообразно. Кроме того, ароматические углеводороды являются канцерогенами, поэтому существенно увеличивать их содержание в топливе не стоит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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