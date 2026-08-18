Новости мира: на Сицилии активизировался вулкан Этна

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Из-за ветра облако пепла движется к городу Катания, на прошлой неделе это уже нарушило работу местного аэропорта. За поведением вулкана следят 160 наблюдательных станций.

В американском штате Оклахома удар молнии спровоцировал пожар на нефтебазе. Спасатели эвакуировали сотрудников соседних предприятий и местных жителей, а также перекрыли часть дорог. В результате происшествия никто не пострадал.

Продолжается чемпионат мира по парапланеризму "Небесная Формула – 1". В соревнованиях участвуют 150 пилотов из 33 стран. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 100 километров, следуя по отмеченным GPS-точкам. Баллы начисляют за скорость и время, в течение которого пилот удерживал позицию лидера в группе.

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