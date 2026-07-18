В ОП предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

Общественная палата предложила сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Инициатива уже направлена в правительство, сообщили в пресс-службе организации.

Авторы предложения считают, что родителям важно иметь возможность лично проводить ребенка в школу и участвовать в праздничных мероприятиях. Особенно это актуально для семей первоклассников и выпускников, подчеркнули в ОП РФ.

При этом выходной может быть неполным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

