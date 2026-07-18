В FIFA заявили, что финал ЧМ-2026 не перенесут из-за смога

Финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля в Нью-Йорке, несмотря на смог от пожаров в Канаде. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (FIFA).

Из-за дыма в некоторых городах введены ограничения, жителей призывают носить маски. Однако, по прогнозам, к 19 июля основная масса дыма рассеется, что позволит провести матч на стадионе в Нью-Йорке.

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