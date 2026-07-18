Финал ЧМ по футболу может быть перенесен из-за сильного смога в Нью-Джерси

Финал чемпионата мира по футболу может быть перенесен из-за сильного смога в Нью-Джерси, где расположен стадион "МетЛайф". Качество воздуха ухудшилось из-за пожаров в Канаде, дым от которых достиг северных штатов США.

В Иллинойсе зафиксирован антирекорд загрязнения воздуха, в Чикаго закрыты общественные места и отменены уличные мероприятия. FIFA рассматривает возможность переноса решающего матча для защиты игроков и зрителей.

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