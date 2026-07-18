Новости мира: пожар в Испании уничтожили более 12 тысяч гектаров леса

В Испании продолжают бороться с масштабными лесными пожарами. Самая сложная обстановка сохраняется в регионе Арагон. Там огонь охватил уже свыше 12 тысяч гектаров леса. Пламя вплотную подошло к нескольким населенным пунктам. Именно поэтому жителей пришлось эвакуировать. Пожарные работают круглосуточно, однако сильный ветер постоянно меняет направление огня.

Тем временем дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк и соседний Нью-Джерси. Из-за смога под вопросом оказался финал чемпионата мира по футболу. Власти опасаются за здоровье болельщиков и игроков. Представители Белого дома планируют встретиться с главой FIFA, чтобы обсудить возможные меры.

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