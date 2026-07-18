В одном из подмосковных ЖК перестала ходить маршрутка из-за установленных знаков

В микрорайоне "Зеленые аллеи" в подмосковном Видном возникла острая транспортная проблема. У въезда в жилой комплекс без согласования с жителями установили дорожные знаки "Въезд запрещен". В результате маршрутное такси перестало останавливаться на остановке.

Жители жалуются, что их заставляют ходить пешком до Тарычевского пруда, а затем стоять в очереди, чтобы добраться до метро. Заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов сообщил, что сформирована рабочая группа с участием жителей и перевозчика. Ситуацию будут мониторить несколько недель, после чего скорректируют работу общественного транспорта.

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