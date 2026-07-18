Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

В Москве начали строить еще две станции Бирюлёвской линии метро – "Липецкую" и "Лебедянскую". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на время возведения "Лебедянской" расширят объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы. Там создают форшахту и возводят ограждающие конструкции. На станции приведут в порядок прилегающие территории: планируют положить новый асфальт и выполнить озеленение. На "Липецкой" также активно ведутся работы.

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