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18 июля, 11:15

Транспорт

В ЖК в Видном перестала останавливаться маршрутка из-за запрещающего знака

В ЖК в Видном перестала останавливаться маршрутка из-за запрещающего знака

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В микрорайоне "Зеленые аллеи" в подмосковном Видном возникла транспортная проблема. У въезда в жилой комплекс без согласования с жителями установили дорожные знаки "Въезд запрещен". В результате маршрутное такси перестало останавливаться на остановке.

В связи с этим жители обратились к властям. Заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов сообщил, что сформирована рабочая группа с участием жителей и перевозчика. Ситуацию будут мониторить несколько недель, после чего скорректируют работу общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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