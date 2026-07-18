Более 10 тысяч выпускников улучшили результаты ЕГЭ в дополнительные дни

Более 10 тысяч московских школьников улучшили свои результаты ЕГЭ в дополнительные дни основного периода. Лидером по числу заявлений на пересдачу стал русский язык, также высокий интерес был отмечен к профильной математике, информатике и химии.

Максимальный балл набрали 56 столичных выпускников. Всего в этом году 100 баллов получили свыше 10 тысяч российских выпускников. Больше всего стобалльников (82 человека) появилось после пересдачи информатики.

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