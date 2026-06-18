Адвокат Сенина заявила, что пассажир имеет право на полный возврат билета при отмене рейса

Адвокат Елена Сенина рассказала, как вернуть деньги за билет при отмене или задержке рейса. По ее словам, даже если билет невозвратный, при задержке более 30 минут пассажир имеет право отказаться от перелета и потребовать полный возврат.

При задержке рейса более двух часов авиакомпания должна обеспечить пассажиров водой. Кроме того, если задержка длится более четырех часов, компания обязана предоставить горячее питание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.