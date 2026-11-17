В Подмосковье начали собирать первые мостовые конструкции для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Каждая балка весит около 700 тонн, а ее длина превышает 30 метров. Всего для строительства потребуется не менее 4 тысяч таких конструкций.

Производство развернут на 10 площадках, одна из них уже работает в Клину. На заводе "Уральские локомотивы" собирают первые отечественные высокоскоростные поезда. Их испытания планируют начать в 2027 году.

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