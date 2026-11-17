Конституционный суд разрешил ограничивать размер алиментов, если стандартная доля от дохода значительно превышает реальные потребности ребенка.

Поводом стало дело футболиста Матвея Сафонова: его бывшая супруга требовала выплачивать 2,5 миллиона рублей в месяц, тогда как сам спортсмен был готов перечислять 300 тысяч.

Суд постановил, что алименты должны обеспечивать интересы ребенка, а не покрывать расходы на роскошный образ жизни второго родителя. Решение может изменить практику расчета выплат для родителей с высокими доходами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

