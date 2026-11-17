Во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара сейчас занимаются 35 тысяч детей и подростков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, для школьников и студентов подготовлено более 2 тысяч образовательных программ. Во дворце работают опытные педагоги, известные спортсмены и профессиональные актеры – больше 140 специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.