17 ноября, 08:00Культура
Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 17 ноября
Цифровое шоу "Шестой океан" пройдет в мультимедийном пространстве Luminar 17 ноября. Зрители окажутся в центре подводного приключения среди фантазийных городов и загадочных глубоководных обитателей.
В Доме музыки состоится концерт "Квартет саксофонов. Мировые хиты". В программе произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Эдварда Грига, Роберта Шумана, Клода Дебюсси, Джорджа Гершвина и Астора Пьяццоллы.
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