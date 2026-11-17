Цифровое шоу "Шестой океан" пройдет в мультимедийном пространстве Luminar 17 ноября. Зрители окажутся в центре подводного приключения среди фантазийных городов и загадочных глубоководных обитателей.

В Доме музыки состоится концерт "Квартет саксофонов. Мировые хиты". В программе произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Эдварда Грига, Роберта Шумана, Клода Дебюсси, Джорджа Гершвина и Астора Пьяццоллы.

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