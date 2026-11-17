В ЕГЭ по физике и химии планируют добавить новые задания с практическими вопросами. Об изменениях сообщили в Рособрнадзоре. В ведомстве считают, что они позволят оценивать способность школьников применять полученные знания в реальной жизни.

Пока новые задания будут проходить испытания в тестовом режиме. Если эксперимент окажется успешным, вопросы включат в реальные варианты ЕГЭ.

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