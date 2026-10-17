17 октября, 15:15Шоу-бизнес
Иномарку актрисы "Беспринципных" Зои Зиновьевой повредили в шиномонтаже
Актриса сериала "Беспринципные" Зоя Зиновьева заявила, что ее автомобиль повредили в шиномонтаже. По ее словам, после обнаружения самореза в колесе она обратилась в сервис, где сначала назвали одну стоимость ремонта, а после выполнения работ потребовали вдвое больше.
Актриса оплатила услуги по первоначальной цене и решила уехать. По словам Зиновьевой, сотрудник сервиса начал закрывать ворота, когда она выезжала, в результате чего машина получила серьезные повреждения. Автоэксперты оценили ремонт примерно в 1 миллион рублей.
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