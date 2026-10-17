День открытых дверей проекта "Профессионалитет" стартовал в Москве

В Москве стартовал день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". В мероприятии участвуют 55 столичных колледжей.

Школьники могут узнать об условиях поступления, востребованных профессиях и пообщаться с преподавателями. Для них также проводят мастер-классы, на которых можно попробовать поработать с оборудованием и познакомиться с современными технологиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.