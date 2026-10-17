Москвичам рассказали о погоде 17 и 18 октября

В Москве 17 октября воздух прогреется до 15 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 3–4 метра в секунду, влажность достигнет 71%, атмосферное давление составит 752–753 миллиметра ртутного столба.

18 октября температура воздуха днем составит 13–14 градусов. Ближе к вечеру через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, вероятность осадков достигнет 90%. Северный ветер усилится до 9 метров в секунду.

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