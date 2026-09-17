Электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса в Подольске

В Подольске электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса. Дымом заволокло несколько этажей, жильцы проснулись от запаха гари и успели эвакуироваться.

Специалисты объясняют, что причиной возгорания аккумулятора может стать перегрев во время зарядки или эксплуатации, а также попадание воды. Электросамокат рекомендуют не оставлять без присмотра во время зарядки и использовать оригинальное зарядное устройство или совместимое с ним по характеристикам.

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