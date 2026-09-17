Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 12:30

Происшествия

Электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса в Подольске

Электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса в Подольске

Контрабандиста оружия задержали в столичном регионе

В Зеленограде нашли мужчину, избившего девушку-водителя на дороге

Движение восстановили на Страстном бульваре после массовой аварии

ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в контрабанде оружия

Массовая авария с пострадавшими произошла на Страстном бульваре

Поломки автомобилей привели к нескольким серьезным авариям на МКАД

В Зеленограде задержали мужчину, избившего девушку-водителя

"Московский патруль": мужчина ударил подростка на платформе станции метро "Таганская"

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего из авто почти 100 тыс руб

В Подольске электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса. Дымом заволокло несколько этажей, жильцы проснулись от запаха гари и успели эвакуироваться.

Специалисты объясняют, что причиной возгорания аккумулятора может стать перегрев во время зарядки или эксплуатации, а также попадание воды. Электросамокат рекомендуют не оставлять без присмотра во время зарядки и использовать оригинальное зарядное устройство или совместимое с ним по характеристикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика